A una domanda di un giornalista se la chiusura dei cantieri ginevrini è legale, Berset ha risposto in modo molto pragmatico. «Dobbiamo fare di tutto per garantire la distanza sociale, anche sui cantieri. Se in taluni cantieri ciò non è possibile questi devono chiudere». Ma il consigliere federale ha anche aggiunto che non si può decretare un divieto totale di tutte le attività delle aziende: «ci sono imprese che producono respiratori e macchinari indispensabili per il personale sanitario e queste non possono chiudere».