- ASSISTENZA FAMIGLIARI: accolto un postulato che chiede al governo di presentare un rapporto dei benefici e dei risparmi conseguiti (ritorno sugli investimenti) grazie alle misure in favore della conciliabilità adottate dalle imprese per i dipendenti che sostengono e assistono regolarmente propri familiari;

- CANAPA: accolto un postulato di Thomas Minder (UDC/SH) che incarica il governo di studiare come migliorare il processo di valorizzazione economica delle piante di canapa emanando una regolamentazione al passo coi tempi che tenga conto di tutti gli aspetti del problema e di presentare un rapporto in merito. L’obiettivo devono essere una maggiore certezza giuridica e un’esecuzione più omogenea in materia di produzione, commercio e impiego dei prodotti della canapa. Il rapporto dovrà inoltre illustrare le esperienze maturate negli Stati che hanno liberalizzato l’impiego della canapa, per esempio gli Stati Uniti o il Canada, analizzandone comparativamente la pertinente legislazione;