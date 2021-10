Il governo federale - sostiene il «SonntagsBlick» - punta a un tasso di vaccinazione del 93% tra gli over 65 (mancherebbero circa 100 mila persone) e di oltre l’80% per la fascia 18-65 anni, che corrisponde a circa 775.000 persone. In totale, per raggiungere gli obiettivi dei funzionari federali, in Svizzera dovranno ancora essere vaccinate quasi 900.000 persone. Oltre a ciò, è previsto il buono di 50 franchi per chi convince un conoscente a farsi vaccinare, figure che il giornale svizzerotedesco chiama scherzosamente «Impffluenzer». Previsto anche un incremento delle unità di vaccinazione mobili, che secondo le previsioni dovrebbero raggiungere circa 50.000 cittadini.

Il presidente dei direttori cantonali della sanità, Lukas Engelberger, approva l’offensiva vaccinale della Confederazione. Personalmente è dell’opinione che «i Cantoni dovrebbero aumentare gli sforzi assieme alla Confederazione», ha detto in un’intervista alla «SonntagsZeitung». Fino ad ora la Svizzera è stata anche «troppo timida» nella sua campagna. Considerando l’attuale situazione «è non solo legittimo, ma anche necessario, applicarsi per un’offensiva vaccinale tutti insieme», ha sostenuto. Se le autorità cercheranno il dialogo, la popolazione capirà che il vaccino è l’unica via d’uscita. L’idea di un premio di 50 franchi potrebbe essere un incentivo per uscire dall’incertezza. «Si tratta di parlare dell’argomento, non deve più essere un tabù schierarsi chiaramente in favore delle vaccinazioni».