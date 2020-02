«Non stiamo reclutando tra i nostri concorrenti». AutoPostale ha voluto prendere posizione a margine della notizia di agenzia di ieri, secondo la quale l’azienda starebbe facendo opera di reclutamento anche tra la concorrenza per far fronte alla penuria di conducenti in Ticino. L’inaugurazione della galleria di base del Ceneri, prevista per il 13 dicembre, comporta infatti l’ampliamento del trasporto pubblico in Ticino e, di conseguenza, la necessità per le aziende operanti in questo settore di trovare nuovi autisti.