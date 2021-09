«Le persone non vaccinate prolungano la pandemia». «La via d’uscita è chiara: vaccinare, vaccinare, vaccinare», afferma la consigliera di Stato.

La «ministra» zurighese ritiene che l’obbligo del certificato Covid andrebbe introdotto al più presto. Un obbligo per accedere ai mezzi pubblici di trasporto, come proposto dal canton Grigioni, non sarebbe tuttavia praticabile in un cantone con una fitta rete di trasporti com’è Zurigo.