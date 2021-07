Verso le 14.40 un centauro di 19 anni stava percorrendo la strada nazionale della Prettigovia N28 da Schiers in direzione di Landquart. Prima dello svincolo di Grüsch Ost il motore della moto si è spento e ha iniziato a sprigionarsi del fumo. Il centauro è riuscito a scendere dal mezzo, che ha appoggiato al guardrail, poco prima che il motore prendesse fuoco.

Un evento simile è avvenuto a Poschiavo. Un 60.enne si trovava in auto in compagnia della moglie, sulla strada in direzione di Cavaglia, quando si è accesa la spia del motore. Il conducente si è fermato e ha tentato di spegnere le fiamme con un estintore. Nel togliere una bombola di gas che si trovava nella macchina, l’uomo si è procurato delle ustioni alle mani ed è stato accompagnato all’Ospedale di San Sisto a Poschiavo.