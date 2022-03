(Aggiornata alle 11.34) La società Nord Stream 2, con sede a Zugo, ha licenziato oltre 140 dipendenti. Lo ha affermato ieri sera alla RTS il consigliere federale Guy Parmelin nel corso dell’emissione Forum. L’impresa, contattata questa mattina dall’agenzia Keystone-ATS, non era però raggiungibile per un commento.

Le società anonime Nord Stream e Nord Stream 2 sono detenute in maggioranza dal gigante russo dell’energia Gazprom. Da qui l’imbarazzo per la relazione commerciale, legato alla guerra scatenata in questi giorni dal presidente russo Vladimir Putin in Ucraina.