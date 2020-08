Sulla base della valutazione della situazione della Covid-19 da parte dell’Istituto norvegese di sanità pubblica il governo ha deciso di sconsigliare i viaggi non essenziali in queste nazioni, si legge in un comunicato diffuso oggi dal ministero degli affari esteri.

«Purtroppo l’evoluzione attuale in alcuni Paesi europei procede nella direzione sbagliata», afferma la ministra degli esteri Ine Eriksen Søreide, citata nella nota. «Questa settimana, la Repubblica Ceca, la Francia, il Principato di Monaco e la Svizzera hanno tutti superato la soglia del livello di infezione, che è stata fissata a 20 nuovi casi confermati di Covid-19 per 100.000 abitanti nelle ultime due settimane. Per questi Paesi è stato reintrodotto l’obbligo di andare in quarantena».