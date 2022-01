Complici le restrizioni, nonché quarantene e isolamenti, non sono stati segnalati grossi disordini: durante la notte di Capodanno, gli agenti non sono intervenuti più di quanto avrebbero fatto in una normale serata di fine settimana, ha indicato all’agenzia Keystone-ATS un dipendente della polizia municipale di Zurigo. Lo stesso vale per Soletta e San Gallo, dove gli interventi della polizia non hanno superato il carico abituale.