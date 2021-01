Anche Novartis produrrà vaccini anti coronavirus, ma per conto di altri: il colosso farmaceutico renano metterà a disposizione della tedesca Biontech e dell’americana Pfizer capacità dei suoi stabilimenti di Stein (AG) per produrre l’antidoto sviluppato dalle due società.

Un accordo è stato raggiunto con l’azienda di Magonza (Mainz), ha indicato Novartis in un comunicato odierno. L’inizio della produzione è previsto per il secondo trimestre di quest’anno e le prime consegne dovrebbero essere disponibili nei tre mesi successivi.

L’azienda basilese riceverà il principio attivo mRNA grezzo da Biontech e procederà al riempimento delle fiale nella sua struttura argoviese. Il prodotto finito sarà poi rispedito a Biontech, per poi essere distribuito in tutto il mondo.

La conclusione di questo accordo di subappalto arriva in un momento in cui crescono i timori di interruzioni nella consegne dei vaccini Pfizer/Biontech e, nel frattempo, anche di quelli dalla società britannica Astrazeneca. Pfizer e Biontech avevano già annunciato all’inizio di questa settimana un’analoga collaborazione con la francese Sanofi per accelerare la produzione.