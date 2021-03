Novartis ha ottenuto dalla Commissione europea l’omologazione del farmaco Kesimpta (ofatumumab) nell’indicazione contro la sclerosi multipla recidivante-remittente. Svizzera, Stati Uniti, Canada, Giappone, Australia e Singapore hanno già dato il loro via libera all’utilizzo del medicamento nel trattamento di questa malattia.

La sclerosi multipla colpisce in Europa oltre un milione di persone, ricorda il colosso farmaceutico basilese in una nota odierna. Il semaforo verde ricevuto dall’Ue giunge sulla scia dello studio clinico di fase III Asclepios, che ha dimostrato un dimezzamento delle ricadute annuali rispetto ad altre cure.

Nove pazienti su dieci inoltre non hanno più registrato segni di attività della patologia dal secondo anno in cui si sono sottoposti al trattamento. Questa terapia proposta dalla multinazionale renana mira in particolare alle cellule del sistema immunitario chiamate linfociti B.