Novartis ha concluso con la giustizia californiana un accordo da 11,8 milioni di dollari (10,7 milioni di franchi) per aver versato tra il 2002 e il 2011 denaro sottobanco a medici affinché prescrivessero taluni dei suoi trattamenti contro l’ipertensione.

Stando al Dipartimento di giustizia dello Stato della California, le «retrocommissioni incriminate» comprendevano somme in contanti, pasti o onorari. In un comunicato pubblicato oggi, il procuratore generale Xavier Becerra sottolinea come «Novartis sia l’ultima società che abbiamo beccato mentre barava».