I ristoratori giudicano però le condizioni attuali troppo restrittive: molti esercizi pubblici non sono infatti sicuri di poter rimanere aperti in questa situazione. Tale situazione è particolarmente evidente in Romandia, dove solo il 39% degli esercenti afferma che in giugno il suo locale sarà ancora accessibile. In Ticino e in Svizzera tedesca tale percentuale sale al 67%. «Senza ulteriore flessibilità, molti locali dovranno dunque chiudere di nuovo, perché l’apertura non è redditizia», sostiene Platzer.