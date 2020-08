Alberi sradicati, trombe d’acqua, strade allagate: ieri sera il canton Ginevra ha fatto i conti con un violento nubifragio, accompagnato da forti venti. Il servizio d’incendio e soccorso (SIS) della città è intervenuto 260 volte, ha indicato stamane. In totale sono state mobilitate un centinaio di persone per recuperare alberi caduti, mettere in sicurezza tetti danneggiati o strade inondate. Per ragioni di sicurezza il Municipio di Ginevra ha oggi deciso di chiudere temporaneamente al pubblico diversi parchi. Si tratta degli spazi verdi vicino al lago, Eaux-Vives, La Grange, Mont-Repos, Barton e William Rappard, così come il Bertrand Park, il Sentier des Falaises e il Bois de la Bâtie.