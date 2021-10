Partiamo da un dato. Il 32,9% dell’energia elettrica prodotta - parliamo di energia prodotta, non di energia consumata - in Svizzera nel 2020 ha origine nucleare. E aggiungiamo ora un secondo fondamentale assunto. I reattori ancora in attività - vista la chiusura nel 2019 della centrale di Mühleberg - sono quattro, due a Beznau, i più datati, uno a Gösgen e il più recente a Leibstadt. Quattro.

E ora? Be’, si guarda già al 2050. La strategia energetica è tracciata - il 21 maggio 2017 era stato l’elettorato svizzero ad approvare la nuova legge sull’energia -, e non prevede sul lungo termine per il nucleare un ruolo centrale. Detto più chiaramente, le centrali nucleari svizzere - era stato deciso allora - potranno rimanere in esercizio fintanto che soddisferanno le norme di sicurezza. La legge...