Tuttavia, lo sviluppo positivo dell’offerta non si riflette sull’utilizzo del treno da parte degli utenti: il calo espresso in persone-chilometri - l’unità di misura utilizzata per indicare la somma dei tragitti percorsi da ogni persona - si attesta al 27% (a 4,02 miliardi) rispetto allo stesso periodo del 2019, e non si prevede una ripresa a breve termine.