L’episodio, non il primo del genere, ha provocato il disappunto di Cantoni e politica. «Eserciteremo sicuramente la massima pressione possibile su Swisscom», ha detto alla radio svizzerotedesca SRF Fredy Fässler, presidente della Conferenza dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP). I politici devono far sapere che «così non funziona», ha aggiunto.

Secondo Engler, la popolazione si aspetta giustamente che i servizi di emergenza siano sempre disponibili. Se un guasto in un ambito così sensibile si ripete nel giro di pochi mesi la gestione deve essere monitorata da vicino, ha messo in evidenza il parlamentare.

Non si è tirato indietro con le critiche nemmeno l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), il quale ha descritto l’interruzione di ieri sera come «inaccettabile» e una «panne molto grave». La questione ha la massima priorità, comunica l’ufficio.

In ogni caso, i malfunzionamenti non possono mai essere del tutto esclusi, riconosce l’UFCOM. Le reti di telecomunicazione sono infatti «sistemi altamente complessi» e gli errori possono accadere. La Confederazione è in contatto con l’operatore per stabilire la causa del guasto.