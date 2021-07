Effetto vacanze: farmacie prese d’assalto per i test COVID

Pandemia

Chi vuole andare all’estero ha bisogno del certificato COVID, ma molte persone non sono ancora completamente vaccinate - La proposta di Martine Ruggli, presidente dell’associazione dei farmacisti Pharmasuisse: «Dovremmo trasformare temporaneamente i centri vaccinali in centri per i test»