Il CEO di Swisscom Urs Schaeppi si è scusato con i pompieri e con tutte le persone colpite dall’interruzione dei numeri di emergenza di venerdì scorso. Nella «Neue Zürcher Zeitung», assicura che si farà di tutto per evitare tali incidenti in futuro.

Intervistato nell’edizione odierna del quotidiano zurighese, Schaeppi afferma che le numerose misure adottate da Swisscom dopo la serie di interruzioni dell’anno scorso hanno avuto un impatto reale. «Swisscom esegue 4.000 operazioni di manutenzione della rete alla settimana», aggiunge. «Anche se la stabilità della rete è una priorità assoluta, le interruzioni possono ancora verificarsi».

In merito all’interruzione di venerdì, Schaeppi ha spiegato che Swisscom stava assicurando la manutenzione di un componente di rete di una piattaforma di telefonia per i clienti commerciali. Un aggiornamento del software ha causato un malfunzionamento e ha innescato un effetto domino.

Swisscom ha dovuto coinvolgere anche il fornitore del componente di rete, motivo per cui il guasto è durato così a lungo. Il sistema di chiamata d’emergenza alla fine ha ripreso a funzionare, ma poiché i centri di chiamata d’emergenza sono anche clienti commerciali della rete fissa, anche loro sono stati colpiti.

Auspicata semplificazione del sistema

In un’intervista pubblicata da «Le Temps», Christophe Aeschlimann, capo delle reti di Swisscom e membro del consiglio di amministrazione, si scusa anche lui, ma sottolinea la complessità del sistema. «Lavoriamo con decine di centri di allarme in Svizzera, ognuno con procedure diverse», ha detto. «Coordinare tutto questo in un paese che è molto attaccato al federalismo non è facile».

Per quanto riguarda la semplificazione del sistema, questo non è il ruolo dell’operatore: «Siamo un fornitore di telecomunicazioni scelto da queste centrali di allarme per instradare le chiamate e adempiamo al nostro contratto», nota Aeschlimann. «Ma è chiaro che vorremmo vedere una semplificazione del sistema e una chiara ripartizione delle responsabilità per renderlo più solido», continua. «Oggi non c’è una supervisione generale del sistema da parte dello Stato».

Tra i migliori

Il CEO di Swisscom Urs Schaeppi non crede che i programmi di riduzione dei costi abbiano avuto un impatto negativo sulla qualità della rete. «Swisscom investe ogni anno circa il 20% del fatturato in infrastrutture», afferma. «Solo in Svizzera, questo ammonta a 1,6 miliardi di franchi».

Secondo Schaeppi, la rete di Swisscom è tra le migliori al mondo. «Tuttavia, abbiamo bisogno di un modello di riferimento a livello tecnologico e organizzativo per rendere questi sistemi di numeri di emergenza più robusti», ha sottolineato.

