Anche se il numero crescente di casi di Covid-19 e di ricoveri ospedalieri è preoccupante, la Svizzera, senza reagire in modo precipitato e allarmistico, sta adottando il giusto approccio, dice lo specialista delle malattie infettive Manuel Battegay. Visto il numero crescente di casi, è meglio applicare le misure esistenti in modo più rigoroso che introdurne di nuove in modo affrettato, afferma Battegay, condirettore della task force sulla Covid-19 della Confederazione, in un’intervista pubblicata oggi dal Tages-Anzeiger. «Dobbiamo informare la popolazione in modo più concreto e comprensibile su come comportarsi nella vita quotidiana», sottolinea. Ad esempio, spiega, chiunque voglia visitare i nonni in una casa per anziani dovrebbe evitare di andare in un club nei dieci giorni che precedono la visita.