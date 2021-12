Gli adolescenti o giovani adulti si sono affrontati a più riprese nella zona tra la pista di pattinaggio e la stazione ferroviaria. Inizialmente si è trattato di liti verbali degenerate poi in scazzottate, precisa la nota.

Al momento non si conoscono le ragioni degli scontri. Per quanto si sa, i due gruppi erano giovani che si identificano con la regione Thierstein (SO) da un lato e la regione Laufental (BL) dall’altro, indica la polizia che lancia un appello a eventuali testimoni.