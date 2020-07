Ackermann subentra a Matthias Egger, che pur rimanendo attivo come esperto della SN-STF, tornerà a concentrarsi sulla sua carica di presidente del Consiglio nazionale della ricerca del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS) e di docente di epidemiologia all’Università di Berna.

Il Consiglio federale, si legge in un comunicato odierno della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione, esprime profonda gratitudine alla Task Force e in particolare al suo responsabile uscente per i servizi resi. Sotto la guida di Egger, il gruppo di esperti ha risposto in chiave scientifica alle domande delle autorità. Grazie a questo impegno «volontario e gratuito» la Task Force ha fornito un considerevole supporto nella lotta al coronavirus.