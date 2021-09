All’inizio del raduno una oratrice ha affermato che «i radicali di destra non sono tollerati», sottolineando inoltre che tutti i partecipanti «non erano oppositori della vaccinazione, ma contro le restrizioni» per fare fronte al coronavirus.

In diversi posti della città zurighese di circa 35.000 abitanti si sono fatti vivi anche oppositori alla manifestazione odierna. Ad esempio con scritte sulla strada quali «Uster è vaccinata» o striscioni del tenore: «Per colpa di persone come voi, quest’anno non ci sarà la tradizionale fiera-mercato annuale».