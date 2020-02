L’organizzazione ambientalista Aqua Viva ha inoltrato un’opposizione contro una parte del cantiere avviato da Roger Federer in riva al lago di Zurigo nel comune di Rapperswil-Jona (SG). Secondo l’associazione attiva nella protezione delle acque, il risanamento di una discarica di una fabbrica di laterizi costituisce una minaccia sia per il bacino sia per la sua riva.