Dopo che diversi Stati e l’Unione europea hanno introdotto restrizioni per i viaggi aerei dal Sudafrica a causa della nuova variante del coronavirus, capace di molte mutazioni e per questo potenzialmente resistente agli anticorpi e ai vaccini, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sta monitorando la situazione. Per il momento non viene presa alcuna misura.