Svizzera e Nuova Zelanda unite contro le sigarette. Su piani diversi, ovviamente. Un paio di giorni fa, il ministro della salute neozelandese, Ayesha Verral, ha annunciato una legge che intende vietare il consumo di tabacco per tutti i nati dopo il 2008. L’idea è limitare i fumatori al 5% della popolazione totale entro il 2025. Con lo scopo finale di arrivare, poi, a zero. L’idea piace molto anche a Bruno Naccini, pneumologo e presidente della Lega polmonare ticinese: «Come medico, me lo auguro di cuore che si arrivi a questo punto pure nella Confederazione. Ma penso che non siamo ancora pronti». Anche Alberto Polli, presidente dell’Associazione svizzera non fumatori (sezione Ticino), saluta positivamente la mossa della «nazione dei Maori»: «Gli intenti sono senz’altro positivi—premette—. Come...