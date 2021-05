Dopo aver parlato anche delle conseguenze economiche e delle misure adottate per far fronte alla crisi, le cui ripercussioni negative sono state mitigate anche grazie al «massiccio ricorso al lavoro ridotto» che ha permesso di preservare anche il potere d’acquisto dei lavoratori, si è discusso di politica europea.

Il governo ha ribadito che con l’UE rimangono divergenze sostanziali sui punti in sospeso dell’accordo istituzionale riguardanti la protezione dei salari, la direttiva relativa alla libera circolazione dei cittadini dell’UE e gli aiuti di Stato. L’esecutivo ha ripetuto che senza soluzioni soddisfacenti in questi settori l’accordo non potrà essere concluso. Dopo aver consultato le Commissioni della politica estera il 26 aprile e aver sentito i Cantoni, effettuerà una valutazione globale e deciderà i passi successivi.

Circa le relazioni con la Cina, si parlato anche di sanzioni. L’UE ha imposto misure restrittive contro quattro cittadini cinesi e un’entità cinese. Un’eventuale adeguamento della Svizzera è attualmente in discussione in seno all’amministrazione nel quadro della legge sugli embarghi. Finora il governo non ha preso alcuna decisione in merito.