Swisscom è di nuovo sotto accusa sul fronte della concorrenza per le sue pratiche commerciali: tre operatori Internet - la società zurighese Init7, la solettese SolNet e la locarnese Ticinocom - accusano il gigante delle telecomunicazioni di abusare della sua posizione dominante. È scattata una denuncia alla Commissione della concorrenza (COMCO). Per il gigante delle telecomunicazioni le accuse sono infondate.

Le nuove tariffe per i clienti finali praticati da Swisscom sono così bassi che i concorrenti che acquistano i pre-servizi a banda larga (BBCS Broadband Connectivity Service) non possono più coprire i loro costi, scrivono le tre aziende in un comunicato stampa congiunto. La COMCO è invitata a imporre una riduzione dei prezzi di questi pre-servizi.

Ad esempio, Swisscom offre ora ai suoi clienti un pacchetto da 10 gigabit per secondo a 39 franchi al mese, vale a dire 36,21 franchi senza Iva. Il prezzo all’ingrosso per i concorrenti è invece di 35 franchi: per loroil margine lordo ammonta quindi solo a 1,12 franchi. Stando ai fornitori Web in questione per garantire un margine adeguato il costo all’ingrosso non dovrebbe superare i 22 franchi.

Molte critiche

Agendo da sola, Init7 aveva già accusato il mese scorso Swisscom di praticare - attraverso il marchio a basso costo Wingo - prezzi di dumping: allora il gigante blu aveva precisato che quella oggetto di critiche era una promozione temporanea.

Nel 2009 la COMCO aveva inflitto a Swisscom una multa di 220 milioni di franchi perché aveva fatto pagare ai suoi concorrenti prezzi troppo elevati per l’uso delle linee Internet ADSL dal 2001 al 2007. Il Tribunale amministrativo federale aveva poi ridotto la multa a 186 milioni. Un ricorso di Swisscom al Tribunale federale era stato respinto.

Le accuse mosse ora sono infondate, afferma dal canto suo Swisscom, sostenendo ancora una volta che gli esempi tariffari forniti dai concorrenti rappresentano una solo promozione.

La nuova denuncia arriva in un momento in cui Swisscom è messa sulla graticola a livello politico a causa dei numeri d’emergenza rimasti a lungo irraggiungibili per difficoltà informatiche il 9 luglio. Una panne per la quale l’azienda, attraverso il suo CEO, si è scusata promettendo che l’evento non si ripeterà mai più.

