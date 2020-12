Dal 1° gennaio 2021, entreranno in vigore parecchie nuove disposizioni della circolazione stradale che interessano sia gli automobilisti, sia i ciclisti e i pedoni. Il TCS informa sulle principali novità, che ha in parte avviato e sostenuto.

In autostrada, ai semafori rossi, come anche nelle zone 30 km/h, tutti gli utenti della strada saranno toccati dalle modifiche in materia di legislazione stradale, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2021. Il TCS accoglie favorevolmente questi cambiamenti, dato che da anni incoraggia una parte di queste nuove misure.

Autostrada

Corridoi di soccorso

Per agevolare il passaggio di veicoli di soccorso che circolano con i lampeggianti, gli automobilisti dovranno spontaneamente creare un corridoio di soccorso al centro delle corsie, evitando di invadere la corsia d’emergenza. Nelle gallerie, bisognerà avvicinarsi il più possibile al marciapiede. Su un’autostrada a tre corsie, i veicoli al centro e a destra dovranno spostarsi a destra e quelli sulla corsia di sinistra dovranno chiudere sulla sinistra; ciò libera spazio sufficiente per consentire il transito dei veicoli di soccorso. È importante accendere le luci di pericolo il più presto possibile per guadagnare secondi preziosi ed evitare che questo movimento provochi un incidente con conducenti che non si siano accorti delle sirene o delle luci blu. Questi provvedimenti, da anni raccomandati dal TCS, permetteranno di ridurre i tempi d’intervento dei soccorritori.

Principio della «chiusura lampo»

Il principio della «chiusura lampo» deve essere applicato non appena una corsia dell’autostrada viene chiusa. Gli automobilisti dovranno lasciar passare con il sistema della «chiusura lampo» i conducenti provenienti da un’altra corsia chiusa, per esempio, a causa di lavori. Il traffico sarà così reso più fluido ed si eviteranno rallentamenti causati da un cambio di corsia avvenuto troppo in anticipo.

Superamento a destra

In caso di code, rallentamenti o incidenti, gli automobilisti saranno autorizzati a superare sulla destra i veicoli che viaggiano a sinistra. Tuttavia, il sorpasso (superare e rientrare) da destra resta vietato e punibile. Questa misura, sostenuta dal TCS, permetterà di migliorare la fluidità del traffico lungo i tratti più frequentati e di aumentare le capacità.

Le roulottes potranno viaggiare a 100 km/h

Sulle autostrade svizzere, la velocità massima autorizzata per trainare un rimorchio o una roulotte (fino a 3,5 tonnellate) passerà da 80 a 100 km/h. Il carico rimorchiato non dovrà superare il limite di peso indicato nella licenza di circolazione del veicolo trainante. Si dovranno montare pneumatici adatti che consentono di viaggiare a questa velocità. Alla luce dei progressi tecnici dei veicoli, il TCS si è impegnato a favore di questa modifica della legge sulla circolazione stradale.

Nelle aree di ristoro si potranno nuovamente servire bevande alcoliche

Dal 1° gennaio 2021, nelle aree autostradali di ristoro si potranno nuovamente vendere e servire bevande alcoliche. Il Consiglio federale ha abrogato questo divieto previsto dall’ordinanza sulle strade nazionali.

Mobilità urbana

Ai semafori rossi, biciclette e ciclomotori potranno svoltare a destra

A un semaforo rosso, biciclette e ciclomotori, a determinate condizioni e se indicato, potranno svoltare a destra. Sperimentato a Basilea nel 2016, il progetto pilota si è rivelato risolutivo e le condizioni tecniche previste per la sua applicazione hanno convinto il TCS, sempre a condizione che la situazione si presti e che la segnaletica sia chiara. Per la sicurezza dei ciclisti - utenti vulnerabili della circolazione stradale - è indispensabile che quest’ultimi si adeguino e prestino attenzione alle regole della circolazione e alla segnaletica in vigore.

Zona d’attesa per i ciclisti

In futuro, davanti ai semafori, le città potranno allestire una zona d’attesa per i ciclisti, delimitata da una segnaletica orizzontale (al suolo), anche quando non vi è una pista ciclabile. Il fatto di permettere ai ciclisti di mettersi davanti agli altri utenti, permetterà loro di essere più visibili, e questo ridurrà i rischi legati alla partenza. Per evitare situazioni pericolose, il TCS attira l’attenzione sul fatto che questo genere di allestimento stradale dovrà essere realizzato soltanto se la sicurezza stradale è garantita e se le condizioni locali lo consentono.

I ciclisti fino a 12 anni saranno autorizzati a circolare sui marciapiedi

D’ora in poi, per i bambini fino ai 12 anni, sarà possibile circolare in bicicletta sul lato destro dei marciapiedi, se lungo il tratto stradale percorso non sussistono piste o zone ciclabili. Dovranno però dare la precedenza ai pedoni. Il TCS, che ha sostenuto questa misura in favore della mobilità lenta e della sicurezza dei bambini, raccomanda loro di viaggiare a passo d’uomo e di portare il casco.

Nuovi allestimenti nelle zone 30 km/h

Le recenti sperimentazioni di segnaletica orizzontale, alle quali ha partecipato anche il TCS, hanno dimostrato evidenti benefici per la sicurezza stradale. Così, nuovi pannelli indicatori, così come la segnaletica orizzontale, potranno essere collocati nelle zone 30 km/h, onde agevolare e rendere il traffico sicuro in favore della mobilità lenta. Per i ciclisti, nelle zone 20 o 30 km/h, potranno essere allestiti percorsi prioritari che saranno indicati con una segnaletica orizzontale specifica sul campo stradale. In questo caso, non sarà applicata la precedenza da destra, solitamente in vigore all’interno di queste zone. Per la sicurezza dei pedoni sarà anche possibile utilizzare nuove indicazioni al suolo. Per esempio, impronte di passi per indicare i luoghi più adatti per attraversare la strada o, ancora, per segnalare un pericolo legato al transito di un tram o alla presenza di binari. È bene ricordare che, in assenza di un passaggio riservatogli, i pedoni possono attraversare i tratti stradali limitati a 30 km/h dove lo desiderano, pur non avendo la precedenza.

Parcheggio

Utilizzare gli assistenti per posteggiare senza tenere il volante

Se si usa il sistema di assistenza al parcheggio, i conducenti potranno staccare le mani dal volante o lasciare il veicolo, se il sistema di assistenza lo permette. Ad ogni modo, dovranno essere pronti a intervenire in qualsiasi momento, per poter controllare, ove fosse necessario, il loro veicolo. Il conducente è responsabile.

Posteggio a pagamento per le due ruote motorizzate

Le biciclette elettriche rapide (45 km/h), i motocicli e i ciclomotori potranno essere sottoposti al posteggio a pagamento.

Parcheggi verdi per i veicoli elettrici

Potranno essere introdotti parcheggi verdi e il nuovo simbolo «stazione di ricarica», a uso esclusivo dei veicoli elettrici. Questi parcheggi permetteranno agli automobilisti di riconoscere rapidamente i parcheggi dotati di una colonnina di ricarica.

Nuova segnaletica per l’uso del disco orario di parcheggio

Su richiesta delle autorità di polizia, sarà introdotta una nuova segnaletica «rammentare l’uso del disco orario di parcheggio», nell’intento di dissipare i dubbi nelle zone segnate in bianco.

Apprendere a guidare l’automobile a partire dai 17 anni

Il 1° gennaio 2021 entreranno in vigore varie modifiche del sistema per il conseguimento della licenza di condurre. Il permesso di allievo conducente per le autovetture (categoria B e BE) potrà essere ottenuto già a partire dai 17 anni compiuti. I nuovi conducenti potranno presentarsi per l’esame al compimento dei 18 anni, sempre che abbiamo già al loro attivo un anno di guida accompagnata. Soltanto i conducenti che hanno 20 anni compiuti al momento dell’esame potranno presentarsi in qualità di allievo conducente, dopo meno di dodici mesi di guida. I giovani nati tra il 2001 e il 2003, che avranno ottenuto il permesso di allievo conducente entro il 31 dicembre 2021, saranno esonerati da questo periodo di apprendimento di un anno. I permessi di allievo conducente emessi prima del 1° gennaio 2021 resteranno sottoposti al regime attuale. Il TCS ha sostenuto questa modifica, dato che numerosi studi dimostrano che l’esperienza riduce in modo significativo il rischio d’incidenti.

