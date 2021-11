In Svizzera potrebbero essere presto introdotte nuove misure per far fronte alla ripresa della pandemia. È quanto ha dichiarato il presidente della Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS) Lukas Engelberger in un’intervista rilasciata al Tages Anzeiger. Discussioni in questo senso sono già in corso in diversi cantoni che «devono utilizzare i loro margini di manovra, anche se limitati. Se questo non risulterà sufficiente dovrà intervenire il Consiglio federale», ha dichiarato. Più nel dettaglio, i cantoni potrebbero estendere l’obbligo di presentare il certificato COVID per accedere a certe istituzioni e settori, come gli ospedali. Anche il ritorno dell’obbligo di indossare mascherine è un’opzione, ha detto.