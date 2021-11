Nuove restrizioni in arrivo? Sì, no, forse. Lo suggeriscono l’aumento dei contagi e l’arrivo in Europa della variante Omicron. Alle 16.30, a Berna, è in programma una conferenza stampa del Consiglio federale alla quale parteciperanno Alain Berset e Guy Parmelin. Stamane, lo stesso Consiglio federale si è riunito in seduta straordinaria mentre ieri gli esperti della task force della Confederazione avevano consigliato l’introduzione dell’obbligo della mascherina negli spazi chiusi e limitazioni agli eventi pubblici.