Il Consiglio federale ha deciso oggi di estendere le sanzioni nei confronti della Bielorussia. Le nuove misure, che comprendono restrizioni al commercio per determinati beni e restrizioni finanziarie, sono entrate in vigore oggi alle 18.00.

L’ampliamento delle sanzioni è in linea con diverse decisioni emanate dall’Unione europea nel mese di giugno, si legge in un comunicato.

Oltre all’embargo vigente sul materiale d’armamento e sui beni che potrebbero essere utilizzati a scopi repressivi, il governo svizzero ha decretato un embargo per il controllo o l’intercettazione di comunicazioni via internet o telefoniche.

Nel giugno 2006 - viene ricordato - il Consiglio federale aveva già ordinato misure coercitive nei confronti di questo paese in conformità con quanto deciso dall’UE. Da allora l’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia (RS 946.231.116.9) e il relativo allegato con i nomi di persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette a sanzioni sono stati più volte modificati, sempre di pari passo con l’UE. Per poter recepire le nuove misure - spiega la nota - è stato necessario sottoporre l’ordinanza a una revisione totale.

La Svizzera è molto preoccupata per il continuo deterioramento della situazione dei diritti umani in Bielorussia e per l’assenza di un dialogo tra il governo e la società civile. Chiede al regime di rispettare i suoi impegni internazionali in materia di diritti umani, in particolare di garantire la libertà d’opinione e la libertà di riunione e di associazione, di scarcerare tutte le persone detenute arbitrariamente e di indagare sulle accuse di tortura e di maltrattamenti da parte delle forze di sicurezza.