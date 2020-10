Dopo il sì di misura di domenica all’acquisto di nuovi aerei da combattimento, il Dipartimento di Stato americano dà il suo via libera ai produttori Usa. I nuovi F/A-18 hanno tuttavia un costo che supera la somma approvata in votazione.

Secondo il portavoce di Armasuisse, l’avviso del congresso fissa la quantità massima di materiale militare e l’importo massimo in dollari. Dopo le trattative finali, la fattura sarà comunque inferiore alle cifre indicate al Congresso degli Stati Uniti.

Il Dipartimento di Stato americano ha pure approvato la vendita di armi per gli aerei da combattimento. Si tratta di 50 nuovi missili aria-aria Sidewinder, 12 bombe non guidate, 12 bombe plananti guidate e 12 bombe guidate da GPS.

Oltre ai due aerei americani, sono in fase di valutazione anche i caccia europei Eurofighter (Airbus, Germania) e il Rafale (Dassault, Francia). Per la difesa aerea a terra, sono in corsa anche sistemi SAMP/T (Eurosam, Francia) e Patriot (Raytheon, USA).