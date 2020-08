Solo sei anni dopo il «no» alle urne in merito ai Gripen, la popolazione sarà nuovamente chiamata ad esprimersi. Il comitato «No ai miliardi per gli aerei da combattimento» – formato da PS e Verdi che hanno lanciato il referendum – ha invitato la popolazione ad opporsi al testo, poiché secondo la consigliera nazionale Marionna Schlatter (Verdi/ZH), si tratta di una «falsa promessa di maggiore sicurezza».

«Vogliamo un esercito che sia al passo con i tempi e che non si prepari alle guerre di ieri. Un conflitto armato nei nostri cieli è irrealistico», ha aggiunto l’ecologista zurighese, sottolineando che i jet non proteggono contro le vere minacce come il cambiamento climatico, attacchi estremisti e ciber-terroristici oppure pandemie come il coronavirus. Tali velivoli, ha ribadito, sono inutili e tolgono risorse che potrebbero servire per «risolvere le vere sfide per la nostra sicurezza».