Nuovo appello per la piena partecipazione della Svizzera al programma di ricerca «Horizon Europe». Rappresentanti della ricerca e dell’economia chiedono risposte e passi concreti da parte del Consiglio federale entro la fine del 2022.

In una risoluzione urgente indirizzata al governo, i presidenti del Consiglio dei Politecnici federali, delle università svizzere e dell’associazione industriale Scienceindustries chiedono che la Svizzera sia pienamente coinvolta nel programma di ricerca «Horizon Europe» entro la fine del 2022, riferisce oggi il SonntagsBlick.

La Svizzera lo scorso anno è stata esclusa, come membro a pieno titolo, dal programma di ricerca «Horizon Europe» dopo che il Consiglio federale ha interrotto i negoziati sull’accordo quadro con l’Unione europea. Horizon è il più grande programma di ricerca in Europa e per il periodo 2021-2027 sono stati stanziati cento miliardi di euro.