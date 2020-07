Nei Grigioni il coronavirus si è diffuso in un campo giovani composto da un centinaio di persone di età compresa tra i 9 e i 13 anni. Sette persone sono state infettate dal Covid-19, ma si sospettano altri casi. L’Ufficio cantonale della sanità comunica oggi che 80 dei 100 giovani vivono nei Grigioni. Il campo di giovani di musicisti si è tenuto la settimana scorsa e durante l’incontro di sette giorni sono stati preparati i pezzi musicali per il concerto finale. Il Dipartimento della sanità pubblica è stato informato nella giornata di lunedì.

Alla fine della settimana alcuni partecipanti si sono successivamente trasferiti in un campo di vacanza prima che apparissero dei sintomi. Una trentina di persone è stata immediatamente messa in quarantena e la colonia di vacanze è stata annullata. Secondo il Dipartimento della sanità 14 persone sono attualmente in isolamento, 196 in quarantena e 2 in ospedale. Al cospetto del crescente numero di casi, le autorità intendono intensificare i controlli delle misure di protezione.