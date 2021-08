La società ha aggiunto che nel caso in cui internet non dovesse funzionare, i clienti sono invitati a riavviare il loro dispositivo mobile o il loro router internet.

Secondo Swisscom il problema ha interessato i clienti di telefonia fissa e mobile in tutta la Svizzera che volevano usare internet al momento dell’interruzione. La telefonia mobile e fissa, gli SMS e la Blue TV hanno funzionato perfettamente in ogni momento, viene precisato.

Negli ultimi mesi Swisscom ha registrato ripetuti problemi, l’ultimo poco meno di un mese fa quando in alcune parti della Svizzera per ore è stato impossibile raggiungere i numeri d’emergenza. In quel caso un aggiornamento del software aveva portato a un malfunzionamento e innescato un effetto domino. Il CEO di Swisscom Urs Schaeppi si era poi scusato pubblicamente con i vigili del fuoco e con tutte le persone colpite, aggiungendo che Swisscom farà di tutto per evitare simili incidenti in futuro.