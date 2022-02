Nuovo passo avanti in vista della realizzazione di un porto turistico sul Lago d’Uri, il braccio meridionale del Lago dei Quattro Cantoni, proposta da Samih Sawiris. Il Consiglio di Stato urano ha dato un preavviso favorevole. L’imprenditore egiziano ha però fatto sapere di rinunciare a uno dei due siti previsti.

Rispondendo a una domanda della granconsigliera Eveline Lüönd (Verdi), il capo del Dipartimento cantonale della giustizia, Daniel Furrer (PPD), ha detto che il Consiglio di Stato urano crede nel progetto di Sawiris. Pur non disponendo ancora di informazioni concrete, l’Esecutivo - ha aggiunto - è persuaso che l’iniziativa porti valore aggiunto per la popolazione e per la regione.

Il nuovo progetto urano di Sawiris - dopo il villaggio turistico di Andermatt - è però controverso: suscita critiche in particolare da parte di ecologisti e associazioni locali.

L’idea iniziale di Sawiris era quella di costruire due porti con baie artificiali, vicino alle quali si svilupperanno poi alberghi, appartamenti e ristoranti. Le due aree occupate dal progetto sarebbero state quella di una ex fabbrica di esplosivi a Isleten, nel comune di Seedorf, e quella di un’azienda attiva nel settore della ghiaia a Flüelen.

Qualsiasi sarà il piano, sarà prima sottoposto alle varie autorità di approvazione; ciò che è garanzia di partecipazione dei cittadini alle decisioni, ha affermato il consigliere di Stato in Parlamento. Riguardo al progetto di Flüelen, meno avanzato di quello di Seedorf, Furrer ha aggiunto: «Conoscendo Sawiris, so che ascolterà la voce del popolo e saprà valutarla».

E così sembra essere stato. Poche ore dopo, sulle onde di Radio SRF, lo stesso Sawiris ha detto di aver rinunciato al sito di Flüelen. «Volevo solo sapere se Flüelen volesse un porto turistico. E la risposta è ‘assolutamente no’. L’idea è così stata accantonata», ha spiegato l’imprenditore.

Il progetto di Seedorf non è però ancora acquisito. I Verdi questa settimana hanno annunciato il lancio di una petizione contro i piani. Gli oppositori chiedono un turismo estensivo.

Per l’insieme del dossier, i costi per il Cantone finora ammontano a 16.000 franchi, pari a 200 ore di lavoro nell’amministrazione. La spesa è stata sostenuta in relazione alla vendita delle proprietà dell’ex fabbrica di esplosivi a Sawiris. La transazione ha comportato, ad esempio, chiarimenti riguardo alla legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero e ai siti contaminati sul posto. L’acquirente si è impegnato a risanare il settore inquinato.

«Attenzione all’ambiente, ma non solo»

Contrariamente agli ecologisti, Uri Turismo trova l’idea del nuovo progetto di Sawiris «eccitante», come afferma il suo direttore Maurus Stöckli. «Diamo il benvenuto a iniziative private per l’ulteriore sviluppo ed espansione dell’offerta turistica nell’Unterland urano. L’ulteriore sviluppo del turismo nel lago di Uri è una preoccupazione centrale sia del Governo cantonale sia di Uri Turismo, poiché l’area intorno al Lago di Uri è stata definita come una delle due zone di sviluppo turistico del cantone, ma è anche chiaro che quest’area è già molto utilizzata». Va quindi posta la massima attenzione sia sull’ambiente sia sullo sviluppo partecipativo. Noi di Uri Turismo consideriamo importante anche che l’accesso del pubblico sia e rimanga garantito». No quindi a località nelle località. «Come dimostrato dall’esempio di Andermatt, nuove offerte ed infrastrutture ampliano la diversità del turismo, portano ulteriori ospiti e quindi un valore aggiunto al cantone».

Secondo uno studio dell’Università di scienze applicate e arti di Lucerna pubblicato l’estate scorsa, Andermatt è cambiata molto dall’inizio dei lavori di costruzione intorno al nuovo villaggio turistico. Lo sviluppo scatena sentimenti contrastanti tra la popolazione: che si tratti di nuove offerte culturali, di un comprensorio sciistico modernizzato o di un aumento dei prezzi degli affitti, il resort, messo in piedi a partire dal 2009 e ancora in evoluzione, porta sia vantaggi che sfide.

Stöckli dal canto suo mette l’accento sulle nuove possibili ulteriori opportunità di lavoro e vendita che nuove infrastrutture comporterebbero. Ma anche sulle «nuove attrazioni che possono essere utilizzate anche dalla popolazione locale e che quindi rendono più attraente la regione».

©CdT.ch - Riproduzione riservata