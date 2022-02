Nuovo record di donne reclutate

Le autorità dichiarano soddisfazione per l’elevato numero di donne. Il reclutamento è arrivato in totale per 727 di loro (+56,6% rispetto al 2020). Di queste, 676 hanno ricevuto una decisione definitiva e 546 (+63,2%) sono finite nell’esercito.

Più in generale, nei sei centri di reclutamento sono state valutate in via definitiva 31.246 persone, con 22.643 di queste che sono state assegnate all’esercito e 2.665 alla protezione civile. Il grado d’idoneità è pari quindi all’81% e le persone inabili dal punto di vista medico sono state 5938, mentre quelle rimandate per altri motivi sono state 1.478.