Non ci avviciniamo al Freedom Day tanto desiderato dal mondo dell’economia. Ma, in qualche modo - magari con maggiore cautela -, la Svizzera sta andando proprio in quella direzione. Alain Berset lo ha confermato oggi, in occasione di un incontro con la stampa, ad Aarau. Il consigliere federale ha in effetti annunciato una imminente soppressione degli obblighi di quarantena e telelavoro. I lettori ricorderanno che, appena martedì, un’alleanza di organizzazioni economiche si era manifestata proprio a favore dell’abbattimento dell’obbligo di quarantena, oltre che della soppressione del certificato.

Il Consiglio federale, forse già il prossimo mercoledì, 2 febbraio, ufficializzerà le decisioni accennate da Berset. Certo, continuerà a insistere su altri temi, sulle misure di base, sulle mascherine....