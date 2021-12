Obbligo di mascherina anche dalla prima elementare

Nel canton Zurigo l’obbligo di indossare la mascherina - in vigore dal primo dicembre dal quarto anno di scuola - sarà esteso dopo le vacanze di Natale a partire dalla prima elementare.

L’obbligo per gli allievi dalla prima alla terza elementare scatta quindi il 3 gennaio e rimarrà in vigore fino al 24 gennaio 2022, indica oggi in una nota il Dipartimento cantonale dell’educazione.