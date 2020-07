Chi rientra in Svizzera dopo essere stato in un Paese con rischio elevato di contagio deve mettersi in auto-isolamento per dieci giorni: un risultato negativo del test non esenta dall’obbligo di quarantena e non ne riduce la durata. Lo ha precisato oggi sul suo sito web l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), precisando che un tampone negativo non esclude un’infezione.