Obvaldo e Nidvaldo riaprono le piste

Dato che a Uri il tasso di riproduzione del virus è rimasto per cinque giorni al di sotto del valore soglia di 1 fissato dal Consiglio federale, le autorità cantonali stanno inoltre valutando la possibilità di riaprire gli esercizi pubblici. In base all’evoluzione dei prossimi giorni, l’esecutivo deciderà se dare o meno il via libera per il primo gennaio.