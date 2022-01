L’operaio era impegnato nella manutenzione di alberi e arbusti con l’aiuto di una piattaforma aerea, quando è caduto per motivi non chiari, ha annunciato oggi la polizia cantonale di Obvald in un comunicato. Una squadra di assistenza è stata intervenuta per occuparsi di parenti e colleghi della vittima. La procura di Obvaldo ha aperto un’inchiesta sull’incidente in collaborazione con la polizia cantonale.