Il forte aumento delle infezioni da Covid-19 degli ultimi giorni dimostra che la Svizzera non ha ancora trovato il giusto equilibrio tra deconfinamento e prudenza. Lo sostiene la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga in un’intervista di oggi sul SonntagsBlick.

«Nella situazione attuale abbiamo molta libertà. Ma il virus è ancora presente», ha detto Sommaruga. Per questo motivo il Consiglio federale ha reagito ordinando l’obbligo di portare le mascherine sui mezzi pubblici e la quarantena obbligatoria per i viaggiatori provenienti da zone a rischio, ha aggiunto. «Dobbiamo rimanere prudenti», ha affermato la consigliera federale, secondo la quale la Svizzera in generale ha preso molte decisioni risultate vincenti. Sommaruga ha però pure affermato: «Non dico che il Consiglio federale non abbia fatto nessun errore. Nel caso di alcune decisioni come l’obbligo di indossare la mascherina (sui mezzi pubblici, da domani, ndr.) si sarebbe forse potuto agire prima. Ma volevamo vedere come la situazione evolveva - e siamo intervenuti ora dove si è reso necessario farlo».