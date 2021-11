La situazione sul mercato del lavoro continua a migliorare, in particolare nel settore alberghiero, pesantemente colpito dalla pandemia.

«Questo nuovo aumento è dovuto principalmente a un maggior numero di aziende che considerano il loro attuale numero di dipendenti troppo basso», si legge in una nota. Le imprese interpellate vorrebbero infatti aumentare la loro forza lavoro nei prossimi tre mesi.

Nel terzo trimestre, l’indicatore era tornato in territorio positivo per la prima volta dalla crisi pandemica, raggiungendo 7,7 punti, rispetto a -0,1 punti nel secondo trimestre e -5,9 nel primo.

Le valutazioni per il quarto trimestre del 2021 sono basate sulle risposte di oltre 4500 aziende interpellate in ottobre in merito ai loro piani e alle loro aspettative di occupazione, ricorda il KOF.