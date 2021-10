Affinché l’offensiva vaccinale anti-COVID voluta dal Consiglio federale possa concretizzarsi, la Delegazione delle finanze del parlamento (DelFin) ha deciso di sbloccare immediatamente 50 milioni di franchi dei 96,2 richiesti dal governo. Tale somma servirà per sostenere la settimana di vaccinazione in novembre (8-14), per aumentare il numero di centri mobili di consulenza e di vaccinazione nonché per l’impiego di consulenti nei Cantoni.