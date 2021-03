La sentenza, pubblicata oggi, prevede una pena leggermente inferiore ai cinque anni richiesti dall’accusa per stupro, tentato stupro e tentate lesioni personali gravi. I giudici hanno pronunciato pure l’espulsione dalla Svizzera per dieci anni, anche se non potrà essere applicata poiché l’uomo è un rifugiato riconosciuto. La difesa aveva chiesto l’assoluzione. Il verdetto non è ancora definitivo.