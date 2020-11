Nuovo nome e fusione con il PBD: sono questi i due temi in programma oggi nell’assemblea dei delegati del Partito popolare democratico (PPD), che a causa della pandemia si svolge in modo decentrato in 13 località, fra cui - nella Svizzera italiana - a Lostallo (GR).

Il passaggio alla nuova denominazione - Die Mitte, Le Centre, Alleanza del Centro: quindi senza più riferimento alla radice cristiana, come invece sussiste attualmente in tedesco e francese - era stata accolta in settembre in una votazione dalla base del partito con il 61% dei voti. Allo scrutinio aveva preso parte il 27% dei circa 80’000 iscritti.