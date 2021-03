Il Consiglio federale deciderà oggi se adottare ulteriori misure di apertura. La situazione iniziale è tutt’altro che semplice: la pressione psicologica ed economica è alta, la situazione epidemiologica sfavorevole.

Le parole del ministro della salute Alain Berset mercoledì sono state tutt’altro che incoraggianti. Per quanto riguarda gli allentamenti, le condizioni non sembrano buone al momento, ha detto al Consiglio nazionale. Tre dei quattro criteri definiti dal Consiglio federale come parametri necessari per ulteriori passi di apertura non sono stati soddisfatti, ha detto. «Non vogliamo aprire ora e poi dover chiudere di nuovo», ha detto. Perdere il controllo sul numero di casi sarebbe comunque pericoloso.

I parametri di riferimento non sono soddisfatti

Attualmente molte informazioni lasciano pensare a una terza ondata, ha detto martedì ai media anche Patrick Mathys, capo della sezione di gestione delle crisi all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Ieri, prima della riunione del Consiglio federale, le cifre non davano motivo di maggiore ottimismo. L’incidenza a 14 giorni e il valore di riproduzione R erano ben al di sopra dei valori guida, mentre il tasso di positività per i test rapidi era appena superiore al 5,1%. Il tasso per i test PCR, un po’ più affidabili, rsultava inferiore all’obiettivo del 4,3%. L’unico tasso chiaramente nella zona verde era il valore guida di 250 per l’occupazione dei letti di terapia intensiva, attualmente a poco meno di 170.

Gli allentamenti sono possibili

Tuttavia, queste cifre non significano un «no» definitivo a nuove distensioni. Il Consiglio federale può anche ignorare questi criteri, ha detto il presidente Guy Parmelin una settimana fa. L’UFSP ha anche detto che la Svizzera non ha un sistema di semafori e che non c’è dunque nessun automatismo prestabilito.

Così, il Consiglio Federale potrebbe decidere, anche alla luce delle scarse cifre date, di implementare, almeno parzialmente, gli allentamenti annunciati. L’abolizione della regola delle cinque persone per le riunioni private al chiuso, l’apertura delle terrazze dei ristoranti, lo sport al chiuso o eventi culturali e sportivi con pochi visitatori sono tra le opzioni.

I Cantoni vogliono aprire più rapidamente

I Cantoni sostengono sostanzialmente l’approccio proposto dal Consiglio federale. «Le aperture dovrebbero avvenire con prudenza e sulla base delle esperienze precedenti», ha annunciato la Conferenza dei direttori della sanità dopo la consultazione.

Tuttavia, è anche chiaro che molti Cantoni chiedono un’apertura più rapida e a passi più grandi. Per esempio, la metà dei Cantoni vorrebbe che le aree interne dei ristoranti fossero aperte rapidamente. Quasi tutti i Cantoni chiedono un’ampia e non limitata reintroduzione dell’insegnamento in presenza nelle università. Infine, poco meno della metà vorrebbe anche abolire l’obbligo del telelavoro.

«Nel complesso, ci troviamo quindi in una situazione un po’ contraddittoria», ha detto la Conferenza dei direttori della sanità nella sua comunicazione. Il dilemma che il Consiglio federale deve risolvere è ovvio: i numeri non sono al passo con le esigenze psicologiche ed economiche.

